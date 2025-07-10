Select Page
Volume Icon
AVAILABLE TO WATCH RIGHT NOW

EXPERIENCE THE FILM OF THE YEAR.
3 STORIES OF DANGER, DRAMA, DESPAIR AND PERSEVERANCE. HEAR FROM

  • MOISHE - WHO SAVED MANY JEWS ON OCTOBER 7TH, AND THE SURPRISING CONNECTION HE HAD TO ONE OF THE YIDDEN KILLED
  • ADIEL - RESCUED FROM GAZA BY YAD L’ACHIM AND NOW LIVING LIFE FREELY, TELLS HIS DRAMATIC STORY FOR THE VERY FIRST TIME
  • CHEZI - A UNITED HATZALAH MEMBER, WHO WAS SHOT AT BY ENEMY FIRE ON OCTOBER 7TH, YET MANAGED TO SAVE MANY LIVES INCLUDING A MYSTERIOUS SOLDIER

3 DIFFERENT STORIES. 1 INSPIRING THEME. YOU WILL LEARN THE ABILITY TO KEEP ON GOING DESPITE THE DIFFICULTIES AND REMAIN UNBROKEN! THIS IS ONE FILM YOU WILL NOT FORGET!

* This film contains descriptions and non-graphic imagery of October 7th

Nachman Seltzer Presented by

Nachman Seltzer

Video Highlights

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8






password-visibility-toggle

Already have an account?

Single Pack Icon

Family Pack Icon

Add an optional donation to Yad L'Achim to help in their Pidyon Shvuyim work, helping redeem Jews in captivity

$180
$54
$36
$18
Other
$