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EXPERIENCE THE FILM OF THE YEAR.
3 STORIES OF DANGER, DRAMA, DESPAIR AND PERSEVERANCE. HEAR FROM
- MOISHE - WHO SAVED MANY JEWS ON OCTOBER 7TH, AND THE SURPRISING CONNECTION HE HAD TO ONE OF THE YIDDEN KILLED
- ADIEL - RESCUED FROM GAZA BY YAD L’ACHIM AND NOW LIVING LIFE FREELY, TELLS HIS DRAMATIC STORY FOR THE VERY FIRST TIME
- CHEZI - A UNITED HATZALAH MEMBER, WHO WAS SHOT AT BY ENEMY FIRE ON OCTOBER 7TH, YET MANAGED TO SAVE MANY LIVES INCLUDING A MYSTERIOUS SOLDIER
3 DIFFERENT STORIES. 1 INSPIRING THEME. YOU WILL LEARN THE ABILITY TO KEEP ON GOING DESPITE THE DIFFICULTIES AND REMAIN UNBROKEN! THIS IS ONE FILM YOU WILL NOT FORGET!
* This film contains descriptions and non-graphic imagery of October 7th
Presented by
Nachman Seltzer
Video Highlights
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